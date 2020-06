Combatiendo el grooming desde la confianza

Por Eileen Green, psicóloga de Línea Libre en Fundación Para la Confianza

A propósito del creciente uso de redes sociales, en el contexto de crisis sanitaria y confinamiento, es que debemos poner especial atención en temáticas que pueden ser vulneradoras para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el grooming, que es un tipo de acoso sexual que funciona mediante el uso de Internet y donde se solicitan fotografías o vídeos de índole sexual o erótica y luego se chantajea al niño, niña o adolescente.

Debemos considerar que los mismos padres, madres y/o cuidadores principales no siempre cuentan un manejo avanzado de Internet, y por lo mismo no todas las personas son conscientes de los alcances e impactos del uso de plataformas digitales y sumado a que no es un tema recurrente en nuestras casas. Entonces ¿Cómo prevenirlo?

Muchas veces, niños/as y adolescentes están en sus piezas y poco o nada sabemos lo que hacen mientras pasan tiempo en sus celulares, ¿WhatsApp? ¿Instagram? ¿Tik Tok? por mencionar las redes más conocidas. Por eso, en estos escenarios, no es lo mismo restringir, retar o asustar que generar espacios de conversación abierta, de diálogo y escucha. En este sentido nuestro trabajo es también hacer que los niños, niñas y adolescentes confíen en nosotros/as como personas protectoras y a la vez adquieran una mirada crítica y reflexiva acerca de sus prácticas en Internet.

Es importante comprender que el mundo digital es un espacio que brinda la posibilidad de encuentro e identificación con otros/as, y que se manifiesta como un proceso relevante para la construcción de la identidad. Por ende, a pesar de los diversos riesgos, su prohibición puede resultar contraproducente en esta era. ¿Qué salida tenemos? exactamente la que acabo de mencionar, la co-construcción de un diálogo con los niños, niñas o adolescentes, porque hablar sirve, libera y también cuida.

La principal forma de prevención entonces es la escucha y el brindarles las herramientas necesarias para que logren visualizar los riesgos que existen al compartir información personal y las formas de protegerse ante esto. Tal como manifiesta Unicef (2014), la prevención está en que los niños/as comprendan que más allá de la confianza ganada y de la amistad que se haya generado, los desconocidos/as con los que chatean continúan siendo desconocidos/as.

Fortalezcamos la confianza con los niños, niñas y adolescentes y acompañemoslos, pues si generamos espacios de escucha y reflexión es más probable que se puedan acercar nuevamente a nosotros/as para brindarles protección o para mantener un espacio seguro en el que realicen sus consultas. De tal modo que no tengan miedo o culpa al contarnos, y logremos posicionarnos como una red de contención, apoyo y acción ante esta práctica tan vulneradora como es el grooming. Y si existe alguna dificultad para hacerlo entonces sepan que existe Línea Libre, un canal de apoyo psicológico para niños/as, adolescentes y jóvenes que puede brindarles una guía.