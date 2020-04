¿Cómo evaluar el aprendizaje?

SEÑOR DIRECTOR

En la situación actual hay muchos desafíos en la docencia y uno de ellos es la evaluación del aprendizaje.

Por una parte, la tecnología ofrece oportunidades que poco se aprovechan en las clases presenciales, como la posibilidad de hacer encuestas y obtener respuestas inmediatas de todos los alumnos. Esto permite al docente chequear la comprensión, dar retroalimentación oportuna y ajustar la enseñanza considerando las respuestas de todos. Este es un ejemplo de evaluación formativa, cuyo propósito es la regulación del proceso de aprendizaje y no la calificación.

¿Qué ocurre cuando el propósito es sumativo y debemos calificar los aprendizajes que se han logrado? En tiempos de emergencia los docentes debemos enfocarnos en los aprendizajes más esenciales de nuestras asignaturas y centrar allí la evaluación, proporcionar plazos de entrega más amplios y diseñar una evaluación que sea sustentable, es decir, una evaluación que no sobrecargue ni a los estudiantes ni a los docentes. En cuanto a los instrumentos, puede no ser el mejor momento para realizar pruebas, pues no podremos asegurar que el desempeño evidenciado sea realmente individual. Es preferible privilegiar el trabajo colaborativo, en grupos pequeños, donde cada grupo realice un análisis de caso, situación, ejemplo o problema distinto. Las pruebas pueden reservarse para el final del semestre cuando ya estemos de regreso en las aulas.

Marianela Navarro

Académica Facultad de Educación

Universidad de los Andes