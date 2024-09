Conocimiento firme.

SEÑOR DIRECTOR:

En Nexus, su más reciente libro, Yuval Harari dedica algunas páginas a “la idea ingenua de la información”, una temática que tiene directa relación con la acción educativa. Entre otras opiniones, indica que no son pocos los que creen que acceder a más información conduce a conocer más, no obstante, advierte que la información no solo no es conocimiento, sino que en muchos casos conduce al error y no a la verdad.

Al respecto, de cara al ámbito educativo convendría complementar esa observación con la aclaración de Inger Enkvist, quien ha detallado que en gran medida la mala educación se explica porque las escuelas han abandonado la misión de ser fuente de conocimientos: “La nueva pedagogía -señala Enkvist- no se centra en los conocimientos y los profesores pasan a ser simples organizadores de la jornada escolar. Lo grave es que la nueva pedagogía describe y promueve una antiescuela” (”La buena y la mala educación”). Lo propio es que las escuelas sean fuentes de humanidad y conocimientos sólidos.

Es conveniente notar que en nuestro sistema educativo son muchas las escuelas que destacan por actividades para que sus alumnos desarrollen habilidades en conseguir información, pero también es cierto que los colegios en los que los alumnos logran aprendizajes con conocimientos firmes y consistentes son pocos, muy pocos.

Germán Gómez Veas

Doctor en Filosofía de la Educación