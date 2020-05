Coronavirus y las AFP

SEÑOR DIRECTOR

Han surgido dos propuestas que relacionan los ahorros de los trabajadores con la pandemia, una de ellas de la Asociación de AFP y la otra de un grupo de senadores.

La primera intenta ofrecer recursos para ayudar a las Pymes, pero sin precisar los mecanismos para que no sea solo una “ayuda”, sino también una inversión razonable en cuanto a riesgo y rentabilidad para los fondos de los trabajadores. Esto, por lo demás, lo exige la ley y a ello en parte se debe el muy buen éxito que en cuarenta años ha tenido la administración de estos fondos y que el sistema chileno esté entre los diez mejores del mundo según la clasificadora australiana Mercer de sistemas previsionales.

Esto no significa que no se pueda establecer una relación de inversión entre Pymes y AFP, para lo cual existe un precedente con semejanzas y que es la relación financiera entre personas compradoras de casas y AFP a través de las letras hipotecarias emitidas por un banco, pero nunca directamente entre personas y las AFP. La razón es que éstas no están diseñadas para analizar riesgos individuales, ni de personas ni de Pymes, invirtiendo en base a clasificaciones generales en instrumentos previamente securitizados. El tema es posible, pero deben cumplirse los requisitos.

La otra proposición con el eufemismo de llamar a “nacionalizar” lo que es “estatizar”, ya que no se pueden nacionalizar las platas de los trabajadores chilenos, pretende poner a disposición del Estado, es decir, de los políticos, los ahorros previsionales con las consecuencias anticipables y que ahorran mayores comentarios.

Juan Ariztía Matte