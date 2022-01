Corrección a perfil de Meza-Lopehandía

SEÑOR DIRECTOR

Según el perfil “Matías Meza-Lopehandía, el consejero de Boric” (LT 23 enero 2022), mis diferencias con los cabecillas de la toma del 2009 en Derecho UCh (Meza incluido) se habrían debido a que yo estaba en una “posición adversaria” y me habría formado la impresión “de que los estudiantes se habían confabulado con los profesores, en especial con Davor Harasic”. Ambas afirmaciones, amén de imprecisas, hacen confundir, y eso que mi posición le constaba al autor del perfil en texto que solicitara, escrito para que saliera íntegro, no truncado. Decía ahí que emplacé a Meza-Lopehandía por email para que me confirmara si Harasic financiaba candidaturas presidenciales al centro de estudiantes, como la suya. Fue tal su respuesta, comprometedora con Harasic y consigo mismo, que corté los intercambios. No fue una pura “impresión” la mía; tampoco baladí que un profesor de Derecho y alumnos político-activistas se asociaran de ese modo tan sin vergüenza.

La segunda errata se debe a que, obviamente, el autor de la nota, al igual que varios otros periodistas antes, no ha leído La Escuela Tomada (2015). El libro es mucho más que solo sobre la toma del 2009; apunta a describir y entender cómo el poder impúdico corrompe y desnaturaliza instituciones públicas para servir propósitos espurios. De ahí que resulte fastidioso y ridículo enterarme, por enésima vez, que dediqué seis años a escribir 600 páginas para solo defender a Roberto Nahum, y atacar a Boric et al. Y eso que quienes así comentan podrían ahorrarse el bochorno: si uno se va a referir sobre un libro, bien vale leerlo antes. A La Escuela Tomada, cuando quieran (vuelve pronto a librerías tras haberse agotado).

Alfredo Jocelyn-Holt