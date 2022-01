Corresponsabilidad y solidaridad con el agua

SEÑOR DIRECTOR

Llama la atención ver algunas publicaciones en redes sociales y cartas a los medios acerca del uso del agua, en donde se dice que no es relevante disminuir el tiempo de ducha o el riego del césped (entre otros consumos familiares), argumentando que gran parte de este preciado recurso se la lleva la agricultura o la minería (entre otros rubros). Al respecto, es importante aclarar que el agua para consumo humano en grandes ciudades por lo general proviene de fuentes independientes, las cuales en su mayoría peligran su abastecimiento, siendo claros ejemplos El Yeso en Santiago, Peñuelas en Valparaíso, Quiñenco en Coronel, entre muchos otros embalses, sin mencionar los centenares de ríos o acuíferos destinados al agua potable, los cuales siguen secándose.

Dada la creciente y preocupante crisis hídrica en la que nos encontramos, es urgente entender que debemos cambiar la actual mirada a una que considere la corresponsabilidad en el uso del oro azul, el cual es cada vez más escaso. Siguiendo el ejemplo internacional, no se trata de disputas entre sectores o de que un sector cuida el agua y otro no; aquí todos los usuarios deben implementar medidas para disminuir significativamente sus consumos, en donde nosotros como ciudadanos también nos incluimos, no solo duchándonos por menos tiempo o eliminando el césped, sino también tratar de consumir menos productos que tengan una alta huella hídrica.

Invitamos a todos los chilenos y chilenas a ser solidarios con los vecinos de las cuencas en donde habitan, con los que comparten el agua para consumo humano y además con las futuras generaciones y los ecosistemas, quienes también tienen derecho al recurso.

Carolina Silva Lobo

Directora Fundación Tierra Viva

Pablo A. García-Chevesich

Programa Hidrológico Intergubernamental de Unesco