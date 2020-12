SEÑOR DIRECTOR

Esta Pascua y Año nuevo nos pillaron mal parados. No le ganamos la batalla al virus, murieron un número inusitadamente alto de ciudadanos. A pesar del esfuerzo de las redes de salud pública y privada, tuvimos una de las más altas mortalidades por habitante entre los países que reportan bien.

Focalizar la respuesta en los hospitales y ventiladores resultó, pero aún no controlamos la transmisión del virus en el país, y éste vuelve a aumentar. Ese es el aprendizaje de la primera gran ola de Covid-19 en Chile. El desafío es que no lleguen enfermos a los hospitales; su ingreso indica que estamos perdiendo la batalla. La tarea es evitar los contagios, en particular de los más vulnerables.

A la autoridad sanitaria le corresponde comunicar, testear, trazar y aislar a los casos, disponiendo de la tecnología y recursos suficientes para ello. Los ciudadanos debemos cautelar el distanciamiento físico y el uso adecuado de mascarillas; medidas comprobadamente eficaces para cuidarnos unos a otros.

Los grandes desplazamientos de personas en las fiestas y en los meses de verano aumentarán de manera considerable la probabilidad de encontrarnos con personas infectadas pero asintomáticas. Por ello, debiéramos quedarnos en casa con los que nos hemos cuidado juntos estos meses. Serán unas fiestas íntimas y tranquilas y la generosidad de los más jóvenes, que sacrificarán sus panoramas, permitirá que muchos chilenos lleguemos sanos al 2021, con la esperanza de que en los próximos meses podamos acceder a una vacuna segura y eficaz.

Catterina Ferreccio

Profesora de Epidemiología

Pontificia Universidad Católica de Chile