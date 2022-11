Crisis migratoria y matrícula escolar

SEÑOR DIRECTOR:

El considerable aumento del flujo migratorio en Chile durante la última década ha impactado el sistema educativo. La cantidad de estudiantes extranjeros se ha triplicado en los últimos 5 años y su proporción de los postulantes a la admisión escolar aumentó desde un 5,8% en 2021 a un 7,5% en el proceso actual (Mineduc). Esto implica que también el 2023 aumentará la cantidad de estudiantes extranjeros, con los desafíos consiguientes en materia administrativa, pedagógica y financiera.

La solución a dichos desafíos no pasa por fijar criterios de matrícula que dejen fuera, de forma arbitraria, a niños vulnerables. Tampoco pasa por convertir las escuelas fiscales en monstruos de infraestructura, lo que sería una reacción tardía e ineficiente. El foco del gobierno, en este momento, debe estar en enfrentar los problemas recurriendo a la colaboración e iniciativa particular en educación. Esto puede lograrse mediante la flexibilización de los criterios de subvención y la aceleración de la reforma a la Ley de Subvención Escolar (SEP). Aunque probablemente no sea una solución suficiente, sí es necesaria.

Manuel Villaseca

Investigador Acción Educar