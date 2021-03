Criterios en vacunación

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno ha impulsado un exitoso proceso inmunización contra el Covid-19. Se han vacunado los mayores de 65 años, la población con enfermedades crónicas y trabajadores de servicios esenciales. Y se comenzó a inocular a la población sana según edad.

Como no existen problemas de abastecimiento de vacunas, puede ser el momento adecuado para incorporar nuevos criterios al calendario de vacunación establecido por el Ministerio de Salud, que no sean exclusivamente la edad o la función laboral. Me refiero a incorporar variables sociales, para priorizar a la población que vive en comunas con elevados índices de hacinamiento, campamentos, déficit de viviendas en general y alto uso de transporte público, dado que están más expuestos tanto a contagiarse de Covid-19 como a contagiar a otros.

Las personas con más recursos utilizan menos el transporte público que el resto de la población y pueden aislarse con mayor facilidad cuando están diagnosticados. Por otra parte, tienen más condiciones para cumplir efectivamente con las cuarentenas que aquellos que se ven obligados a salir a trabajar para llevar el sustento diario a su familia.

Gonzalo Winter

Diputado, miembro de la Comisión de Vivienda