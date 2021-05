Columna de Daniela Lagos | La Costa de los Mosquitos: ingenio y persecución

En 1981, el autor Paul Theroux escribió La costa de los mosquitos, una novela de drama y aventuras sobre una familia liderada por un padre brillante, con una cabeza llena de inventos e ideas políticas muy claras, que decide partir a América del Sur para alejarse de la influencia del modelo neoliberal estadounidense y partir de cero en medio de la jungla.

Pero en su caso esto no significa una vida hippie en comunidad, cantando y cosechando, sino que una rebosante de grandes planes, inventos, discusiones y decisiones poco democráticas, lo que va escalando y teniendo enormes consecuencias.

Cuarenta años después del lanzamiento del libro (y 35 después de la adaptación fílmica protagonizada por Harrison Ford, Helen Mirren y River Phoenix), The mosquito coast está de vuelta en las pantallas, aunque la verdad es que la historia escrita por Theroux es una inspiración de la que parece quedar sólo un perfume; en la nueva serie sí hay una trama sobre un padre estadounidense cansado del sueño americano que migra con su familia al sur de América, pero en este caso todo se debe a que son perseguidos por agentes gubernamentales -de esos con helicópteros y un montón de tipos con metralleta bajando de autos- por motivos que en los primeros episodios aún no han sido revelados.

Justin Theroux (sobrino del autor de la novela) protagoniza y produce la nueva adaptación que ya ha estrenado tres de sus siete episodios en Apple TV+. Y más allá del alejamiento de la historia original, la producción plantea un argumento atrapante, con momentos de acción y varios otros tipo MacGyver, con el protagonista saliendo de aprietos gracias a su brillante ingenio.

The mosquito coast, además, se hace cargo de traer al 2021 la idea de lo que implica que un grupo de personas arranquen del supuesto mejor país del mundo. Porque aunque es sobre todo una serie de acción, y no un drama político, no deja de tener un impacto el hecho de ver a una familia prototipo estadounidense recorriendo el desierto en dirección sur, enfrentándose a los peligros naturales y humanos que son tan comunes para miles que hacen la ruta inversa.

Todavía falta mucho camino por recorrer, en una serie que avanza de a poco sin sentirse lenta. Pero si The mosquito coast logra mantenerse en su línea, sin duda será una ficción que hará volver a los espectadores semana a semana, para ver a un buen elenco liderado por un muy convincente Justin Theroux y para saber cómo se sigue complicando la vida de una familia controlada por un padre que parece tener buenas intenciones y una moral intachable, pero que no puede evitar meterlos en problemas cada vez más grandes.