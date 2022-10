SEÑOR DIRECTOR:

En una publicación efectuada por su medio el día 29 de septiembre del corriente, referida a la investigación que lleva a efecto la justicia por la utilización de gastos reservados en el Ejército, bajo el epígrafe: “Las pistas que surgieron en los interrogatorios”, se hace referencia a una supuesta declaración judicial que habría prestado el infrascrito, reproduciendo inclusive partes de aquella.

Sobre el particular, cabe señalar que dicha información es completamente inexacta o falsa, ya que jamás he efectuado una declaración del tenor de la que se me atribuye por su medio en dicho artículo.

A mayor abundamiento cabe señalar que en el desempeño del cargo de asesor jurídico de la Comandancia en Jefe del Ejército, nunca me correspondió conocer ni realizar actividades vinculadas con administración e inversión de fondos públicos y mucho menos con cotizaciones de tarjetas o regalos, todas ajenas absolutamente a mis deberes.

Diego Cortés Mejido

Abogado

Nota de la Redacción:

En la nota “Las pistas que surgieron en los interrogatorios” publicada el 29 de septiembre se cometió un error al atribuir al Sr. Diego Cortés una declaración judicial que no corresponde, lo cual lamentamos y le pedimos disculpas por lo ocurrido.