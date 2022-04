Defensoría de las víctimas como prioridad

SEÑOR DIRECTOR

Ya van poco más de tres semanas del comienzo del gobierno del Presidente Boric y sus promesas por mayor seguridad para los chilenos y chilenas no se han materializado en hechos concretos. Al contrario, se ha promovido una agenda de impunidad.

Se necesita urgente un cambio en el actuar del Ejecutivo, que tenga como primera prioridad a las víctimas y no a los delincuentes, construyendo una robusta agenda de seguridad, con la Defensoría de las Víctimas de Delitos como pilar fundamental .

Actualmente, las víctimas no ven representados sus intereses en igualdad de condiciones respecto a una persona imputada, que cuenta con el respaldo de la Defensoría Penal Pública. Por supuesto, hay quienes aseguran que para ello existe el Ministerio Público, sin embargo, no es función del ente persecutor representar a las víctimas, por lo que quienes no tienen recursos para financiar un abogado, no pueden optar a una defensa jurídica adecuada.

El Presidente Boric no solo debe poner suma urgencia al proyecto de ley que crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que hoy duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sino mejorar la iniciativa tanto en su estructura, organización y presupuesto, para poder de una vez por todas brindarle a las víctimas una defensa de calidad, digna y profesional.

Andrés Longton

Jefe de bancada de diputados RN