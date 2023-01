Definiciones sobre el uniforme

SEÑOR DIRECTOR:

Sorpresa causó que el ex comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, criticara una decisión sobre los cambios en el uniforme de Carabineros, cometiendo además una imprecisión en su juicio al señalar que ya no se sabrá el grado de quienes lo portan, lo que no es efectivo. Estará escrito en el pecho de cada funcionario. Nada más claro y transparente para la ciudadanía.

Más allá de las argumentaciones técnicas entregadas por Carabineros al momento de dar a conocer el nuevo uniforme -que por cierto está en un plan piloto después del cual opinarán quienes los usan; es decir, los propios carabineros- queremos poner el foco en lo inadecuado que nos parece que quien tuvo el privilegio de tener la más alta responsabilidad en la Armada, opine con tanta liviandad y desconocimiento sobre las decisiones de Carabineros. Lo anterior no se condice con el respeto mutuo que siempre ha existido entre las instituciones de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad.

Carolina Constanzo Barra

Jefe (s) Depto. Comunicaciones Sociales de Carabineros de Chile