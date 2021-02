Desafíos para los empresarios este 2021

Una parte importante de los empresarios sabe que sus números a diciembre del 2020 cerraron mal, como también que este 2021 será un año muy difícil dado el contexto social, político y sanitario. 2021 será una prueba exigente tanto para pequeñas como grandes empresas, así entonces la palabra clave será: “evolucionar”.

A mi juicio, estos son los 5 factores críticos a mejorar este año y así permanecer vigente y competitivo.

1- Foco: Preocúpese del core del negocio, de lo que sabe hacer y que cuyas variables de éxito las tiene totalmente dominadas. Todo aquello que desvíe su atención, energía y capital, apártelo. No improvise ni menos especule. Mejore lo que tiene y si no puede mejorarlo, véndalo. El stop lost es sano económica y mentalmente.

2- Eficiencia: Todas aquellas áreas que no aporten al margen de contribución o ebitda dentro de este año o rente menos del 8%, bájelo. No destine esfuerzos en eso. Para serle franco, todo bajo 8% es pérdida. Recuerde: “menos es más”.

3- Liderazgo: También podría llamarse eficiencia de equipos. Readecúe funciones y responsabilidades, busque autonomía y simplifique estructuras. Hoy los colaboradores a todo nivel, deben trabajar y pensar de manera colaborativa, ayudarse y que se respire un “espíritu de cuerpo”. Identifique quiénes de su equipo tienen la camiseta puesta y quienes no sienten ese engagement. No son tiempos de caridad.

4- Ventas: Sin ventas lo único seguro es la pérdida. El mercado cambió producto del Covid y usted tal vez no. Pues ¡debe hacerlo y ya! Recicle su modelo de negocio. La pandemia solo aceleró un proceso que usted debió iniciar hace años. Profesionalice su equipo comercial, capacítelos y estimulelos. Junto a esto, haga muchas alianzas, llamé a su competencia y proveedores, compartan estrategias, apóyense en lo débil y poténciense en lo fuerte. Ellos al igual que usted también está sufriendo y tal vez más. Juntos pueden mejorar los márgenes.

5- Financiamiento: Los empresarios en el 2020 experimentaron por parte de los bancos un evidente endurecimiento de sus políticas de crédito. El Covid fue una clara señal, donde pocos estuvieron a la altura. Por esta misma razón es clave “diversificar” sus fuentes de crédito, la liquidez será una variable crítica a superar. Si su estructura actual de deuda no le permite tener holgura, busque un socio pronto. Alguien con capital y con las ganas de emprender, con quien usted comparta los mismos valores, “En la jungla, las cebras se juntan con las cebras y las jirafas con las jirafas”.

Ahora, ¡ejecute! The clock is ticking down!