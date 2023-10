Descenso de matrículas en liceos de la comuna de Santiago

SEÑOR DIRECTOR:

Es alarmante el descenso en las matrículas de liceos municipales de Santiago. Mientras el estallido social y la pandemia de Covid-19 son factores evidentes, debemos confrontar una realidad más inquietante.

Un estudio de nuestra universidad reveló lo que muchos ya sabemos: la calidad docente, un ambiente seguro y el apoyo socioemocional son primordiales al momento de escoger un centro escolar. ¿Y qué encontramos? Un 75% de padres temen por la seguridad de sus hijos debido a la violencia en los alrededores, y un 51% siente inseguridad incluso cuando sus hijos están al interior de las aulas. Es evidente que muchos padres, al no encontrar un servicio educativo seguro y de calidad, optan por cambiar a sus hijos de liceo.

Adicionalmente, las constantes movilizaciones en los liceos emblemáticos no hacen más que alimentar este sentimiento de desconfianza. ¿Dónde quedó el prestigio de estos baluartes educativos? Pareciera que la educación municipal en Santiago está en una pendiente peligrosa.

La educación no es solo impartir contenidos; es ofrecer un entorno propicio y seguro. Los padres demandan acciones claras, no solo palabras. Si las autoridades no actúan con urgencia, este éxodo de estudiantes no hará más que aumentar y esta vez la competencia con los establecimientos particulares subvencionados no podrá ser la excusa principal.

Mauricio Bravo

Vicedecano Facultad de Educación

Universidad del Desarrollo