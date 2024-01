Deterioro de colegios emblemáticos

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada se entregaron los resultados de la PAES, los cuales manifiestan el deterioro sostenido de los colegios emblemáticos, destacando la caída del Instituto Nacional desde el 9° puesto en el 2005 al 267° en 2023.

El ministro de Educación indica que la caída del Instituto Nacional es porque ya no selecciona, no por una baja en la calidad de la educación pública, argumenta que esos alumnos talentosos ahora están dispersos en más colegios públicos.

Para validar al ministro, bastaría con analizar el 1% de alumnos con mejor puntaje, y ver qué porcentaje de esos alumnos proviene de colegios públicos, y luego ver su evolución los últimos años. Si es que el porcentaje se mantiene constante, la tesis del ministro sería correcta, los alumnos simplemente se dispersaron; si baja, significa que el ministro está equivocado, y si sube, significa que todas las reformas a la educación pública han sido un éxito, y que fue buena idea prohibir la selección. Si no estamos de acuerdo con mirar el 1% superior de mejor puntaje, miremos el 5%, o el 10%. El análisis expuesto es simple, sale en una tarde, y si no nos han mostrado esos números, es porque no les gustan.

Dado que no cuento con datos para desmentir al ministro, si lo puedo hacer con mi experiencia. Egresé del Instituto Nacional el 2005, en mi curso hubo 6 puntajes nacionales, y pude estudiar Ingeniería donde quise. A diferencia de mis compañeros que entraban en 7° básico, yo entré en 2° medio. Con mucha angustia y sufrimiento pude experimentar la dramática diferencia de nivel que existía en ambos colegios públicos. Pasé de abanicarme con un promedio 6,8, a sufrir por un promedio 6,0.

Pablo Vega