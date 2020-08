Diez cosas que necesitas saber sobre Santiago

¿Sabe cuál es la comuna que más vende cobre en Chile? No, no es Calama ni Antofagasta ni ninguna del norte. Es Las Condes. Allí están ubicadas la gran mayoría de las oficinas de las compañías que extraen el mineral.

“Presupuesto municipal per cápita de Vitacura 2019: $1.136.044. Presupuesto per cápita de La Pintana 2019: $163.883”. Así decía un tuiteo de Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, hace algunas semanas. Si bien es cierto que el Fondo Común Municipal disminuye en parte esa diferencia, el contraste sigue siendo abismante. ¿Podemos romper la segregación de Santiago con una cancha tan dispareja?

Es tan simple como buscar en Google “Mapocho urbano limpio” y leer. Pero no hay caso, aún hay demasiados santiaguinos que no quieren convencerse de una fantástica realidad: el río Mapocho está libre de aguas servidas hace 10 años. Desde marzo de 2010. 100% libre de aguas servidas. El plan de saneamiento costó más de 100 millones de dólares, y más de 1.000, si consideramos las plantas de tratamiento de aguas servidas, El Trebal y La Farfana, ¡que convierten las aguas servidas en energía limpia! Y no sólo implicó liberar al Mapocho de esta contaminación. El canal San Carlos y el Zanjón de la Aguada recibieron el mismo tratamiento y hoy no tienen olor, no son foco de contagios y convierten a Santiago en una ciudad a la vanguardia en ríos urbanos libres de aguas servidas. ¿Y el color café de las aguas?, se preguntarán algunos. Eso es producto de los sedimentos que arrastran nuestros ríos, como tierra, ramas, piedras, pues son torrentes. No espere ríos como los de Europa. Los nuestros son barrosos; geografía santiaguina en estado puro.