Discusión futura

SEÑOR DIRECTOR

En el contexto de una entrevista que su medio me realizó, y contestando una pregunta sobre la naturaleza de una eventual reactivación global (si será una V o una U), señalé que la actual pandemia corresponde a algo inédito, y que en los próximos meses, una vez controlado el brote, surgirá la discusión sobre qué grado de cuarentena deberá mantenerse, versus la necesidad de reiniciar la actividad económica. Lamentablemente, en la entrevista en cuestión, y particularmente en el titular de la edición impresa, se hace pensar que lo que yo señalo como una discusión que vendrá es mi opinión personal, lo que obviamente lleva a malentendidos.

No soy un experto en epidemiología ni tampoco en cuarentenas, por lo que mal podría tener una opinión formada al respecto. Solo me remití a ilustrar una discusión que ya se está efectuando en el mundo, como lo demuestra la reciente columna de Martin Wolf en el diario Financial Times, en donde afirma que Europa está atenta a la comparación entre el llamado modelo sueco de mitigación y lo que está realizando su vecina Noruega. Esta discusión es clave para discernir el tipo de reactivación que tendrá el mundo (U o V).

Entiendo que transcribir una entrevista telefónica muchas veces conllevará imprecisiones, sin embargo creo que en este caso se está poniendo como mía una afirmación que no lo es.

José Manuel Silva