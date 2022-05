Educación, en y a través de la Constitución

SEÑOR DIRECTOR

En los 105 días que quedan para el domingo 4 de septiembre, es importante que cuidemos un debate honesto e informado acerca de la propuesta de nueva Constitución sometida al escrutinio democrático. Desde la perspectiva de contenidos, por cierto que hay educación en la Constitución, pero también hay un espacio muy importante de educación a través de la reflexión y el debate público acerca de la nueva Constitución.

Pueden las distintas personas estar de acuerdo, o no, con lo propuesto en los artículos referidos a educación. Sin embargo, no es legítimo esgrimir razones que no tienen sustento en ellos. Por ejemplo, se ha dicho que los establecimientos particulares subvencionados quedarían fuera del sistema educativo, y que la libertad de enseñanza tendría “letra chica”. Esto no es cierto. De hecho, el artículo señala explícitamente que “la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla”, lo que, especialmente en el marco de una Constitución que consagra el rol garante del Estado, es un principio que no admite dudas. Si bien es cierto, y lamentable, que en las votaciones se rechazó (con el voto de distintos grupos políticos) el hacer explícito que la libertad de enseñanza implica la posibilidad de crear y gestionar proyectos educativos, esto no significa en absoluto que estos se prohiban. Por el contrario, la creación de este tipo de establecimientos se reconoce en otro artículo, en el que se plantea que “la ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales”.

El cómo debatimos también educa; hagámoslo con honestidad y con los valores democráticos que buscamos formar en las nuevas generaciones.

Alejandra Arratia Martínez

Directora ejecutiva Educación 2020