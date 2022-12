SEÑOR DIRECTOR:

Se les llamó octubristas a los que se sintieron representados con el estallido social y esa ola transformadora y violenta que nos azotó en octubre de 2019. También aparecieron los noviembristas, quienes sintonizaron con el acuerdo constitucional del 15 de noviembre del mismo año, el que abría la puerta para cambiar la Constitución que nos heredó la dictadura. Hoy llega el “diciembrismo”, en referencia al “Acuerdo por Chile” que nos da una nueva oportunidad de escribir nuestra primera Constitución en democracia.

El acuerdo fue criticado por la ultraizquierda considerándolo rendición frente a la derecha; la ultraderecha dijo que fue una traición a los resultados del plebiscito de salida y el populismo cree que la cuestión constitucional no es relevante. Claramente, ninguno de los firmantes quedó feliz con este acuerdo imperfecto. Pero como dijo el Presidente Boric, era mejor firmar un acuerdo, que no tenerlo. Con un poco de resignación, reemplazar la Constitución es más importante que la agenda de algún sector en particular. Es quizá esa la definición de diciembrista, y el Presidente su máximo exponente.

Las críticas al acuerdo imperfecto, quién podría negarlo, y al “diciembrismo”, no son más que miradas miopes que piensan en el corto plazo y no son capaces de ver más allá de sus beneficios electorales. El acuerdo y sus firmantes pensaron en el Chile de los próximos 50 años y lograron ponerse de acuerdo para, por fin, llegar a tener una nueva Constitución escrita en democracia. Gracias “diciembrismo”.

Danilo Herrera