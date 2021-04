El dilema de la última cama

SEÑOR DIRECTOR

Llevamos más de un año trabajando en la connotada “primera línea de la salud”, con más convicciones que insumos, más esfuerzo que medicamentos, más sacrificio que ventiladores mecánicos, y aun así continuamos peleando día a día no solo contra un virus, sino contra las injusticias y explotaciones a las que somos expuestos.

Al estudiar una carrera de la salud, uno asume un compromiso social y ético con la gente que atiende, y a eso nos hemos aferrado para aguantar meses en condiciones precarias. Pero frente a este aumento explosivo de los casos, con un promedio de 7.000 diarios, se nos está pidiendo lo imposible; la directiva hospitalaria necesita abrir más camas UCI y para suplir el déficit de personal redistribuye al que tiene, aumentando la razón de atención de enfermeros, técnicos en enfermería y médicos.

Según la circular N°003 emanada el pasado 31 de marzo por el director del Hospital San José, Dr. Luis Escobar González, se menciona que “han emanado documentos desde el Ministerio que consideran modificar la norma técnica (…), y para afrontar esta pandemia y la situación actual deberá modificarse transitoriamente la cantidad de pacientes críticos por profesional, quedando 9 para los médicos y 4 para enfermeros y técnicos, lo que obligará a realizar una redistribución en los diferentes servicios (…)”.

No podemos. No se trata de voluntad o de la muy manoseada “vocación”, sino que no somos capaces de entregar cuidados de calidad en condiciones de sobrecarga laboral tan prolongada como esta.

Entendemos el contexto, y entendemos que son los pacientes quienes se quedan esperando por una cama, pero es precisamente por ellos que hacemos esto, porque la cama UCI no se cuida sola.

Si las directivas quieren las camas para cumplir con un número y promesas ministeriales, estarán disponibles para que puedan decir que “ningún paciente se quedará sin cama UCI cuando lo necesite”; pero solo tendrán eso, una cama.

Elizabeth Álvarez Howard

Fernanda Urzúa Aravena

Enfermeras universitarias, Unidad de Paciente Crítico Hospital San José