SEÑOR DIRECTOR:

Mauricio Morales en su columna publicada ayer cree identificar 10 debilidades del sistema político propuesto; ayudaría al debate que precisara los criterios de análisis para distinguir entre las características del sistema y otras consideraciones. No son cualidades del sistema que no haya sido probado (además el sistema de EE.UU. no estaba probado en 1786); tampoco que las premisas que llevaron a la eliminación del Senado estuvieran incorrectas (que además no fueron las consideraciones de los constituyentes) o que falte el estado de emergencia.

Crítica la reelección presidencial porque puede llevar al poder total, en circunstancias que existe un amplio consenso de que sería bueno, que está limitada a una reelección abriendo así la posibilidad que si es bueno el desempeño de la autoridad se le reelija, dando continuidad a su gestión. Olvida que para cambiar el sistema político y los derechos fundamentales se exige una mayoría de 2/3 o un plebiscito ratificatorio.

Debería fundamentar porque se cae en la irresponsabilidad fiscal al sustituir la iniciativa exclusiva del presidente por “leyes de concurrencia presidencial necesaria” y decir algo respecto de los problemas del hiperpresidencialismo. Sin duda que falta la referencia a los partidos políticos; pero ello tiene que ver con la grave deslegitimación de esas entidades que impidió alcanzar los 2/3 para aprobar la norma correspondiente pero no es característica del sistema político.

Eugenio Rivera Urrutia

Presidente Fundación para un desarrollo justo y sostenible