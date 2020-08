Ensayos de vacunas en pandemia

SEÑOR DIRECTOR

Últimamente ha habido noticias sobre los estudios de vacunas para Covid en el mundo y en Chile, como lugar escogido para probarlas. Han llegado proyectos de investigación de varios laboratorios y en estos momentos se encuentran cursando las etapas de aprobación por el Instituto de Salud Pública y por los comités de ética de la investigación. Una vez que estos sancionen la realización de estos ensayos, recién podría iniciarse el reclutamiento de las personas que voluntaria e informadamente accedan participar.

Hay que recordar que el interés de los estudios clínicos no es el beneficio del sujeto de investigación, sino el aumento del conocimiento que puede o no redundar en conseguir una vacuna segura y efectiva. Se pretende probar una droga, no un medicamento o una vacuna cuya comercialización está facultada por la autoridad sanitaria.

Es importante reconocer que la pandemia ha visibilizado la importancia que tiene para el país la investigación científica. Por ello, en particular los ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología están avanzando en fomentarla. Pero esto no debe darse al margen de la necesidad de poner en sintonía nuestras normas relativas a la investigación con las pautas éticas internacionales suscritas por Chile. La investigación científica con seres humanos ha de ser respetuosa de los derechos humanos de quienes participan en ella, potenciando el rol y prestigio país, de la investigación, de los comités de ética y del Instituto de Salud Pública (ISP) como ente regulador.

Verónica Anguita M.

Presidenta Comité de Ética

U. Alberto Hurtado