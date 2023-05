SEÑOR DIRECTOR:

El domingo 07 de mayo, nuestro país enfrentará las elecciones de consejeros constitucionales, y tenemos la obligación de asistir para juntos decidir el futuro que queremos para nuestro país, entendiendo que la cosa pública es algo que nos compete a todos los ciudadanos. En el pasado proceso constitucional vimos cómo convencionales de la izquierda radical quisieron refundar nuestro país, con ideas fracasadas que fueron ampliamente rechazadas en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

De ahí la importancia de esta vez hacer las cosas bien, debemos apoyar a candidatos que estén jugados por un verdadero desarrollo para nuestro país sin renunciar a lo que hemos construido, y no estén encasillados en sus ideológicas, que sean capaces de buscar acuerdos en los temas fundamentales tendiendo puentes con los distintos sectores, candidatos que representen el sentido común y las legítimas expectativas ciudadanas.

No podemos repetir errores del pasado, no tendremos una nueva oportunidad para equivocarnos, debemos poner nuestro máximo esfuerzo en tener un buen resultado y elegir los candidatos adecuados que respeten los más de 200 años de historia republicana de Chile, sabiendo que el piso sobre el cual ponderamos en el plebiscito de salida será la actual Carta Magna y no el texto que rechazamos.

Claudio Salinas

Director Ejecutivo

Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos