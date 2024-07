SEÑOR DIRECTOR:

Me sumo a las palabras del senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, quien insta al gobierno a decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana. Me atrevería a extender esta medida a otras regiones del país. No es normal registrar 15 homicidios -y contando- en 96 horas. El advenimiento de la conmoción interna y la crisis política -porque no es solo de seguridad- son presupuestos más que evidentes que legitiman su aplicación. El anormal desenvolvimiento de las instituciones del Estado no se puede extender más.

Carlos Opazo

Abogado y académico