SEÑOR DIRECTOR

En relación a un artículo publicado en su medio el miércoles 19 de agosto, en que se indica que La Moneda no estaría pensando renovar por segunda vez el estado de excepción vigente, me parece adecuado complementar lo ya dicho con las siguientes razones que deberían reforzar la idea de no extender el estado de catástrofe:

Los estados de excepción constitucionales implican que dejamos a Chile a cargo de las Fuerzas Armadas, con generales y almirantes manejando las distintas regiones del país. ¿Es eso algo que queremos se vuelva casi permanente? Cuando lo excepcional se vuelve habitual tenemos un problema y tener a Chile a cargo de los institutos armados no es algo que nos deba parecer normal.

Cuando dejamos el país a cargo de las Fuerzas Armadas las estamos forzando a transformarse en actores políticos, ya que esperamos que ellas no solo provean de seguridad, logística y soporte al sistema de salud, sino también las comenzamos a hacer responsable por la solución de todos nuestros males, incluyendo la reapertura de los comercios, de las irresponsabilidades de los chilenos que no siguen las normas que la autoridad exige y recomienda, de los problemas políticos de La Araucanía, de los de seguridad pública que han existido previos al estallido social, y muchas cosas más.

Es habitual que países como Chile recurran a sus instituciones más prestigiosas cada vez que hay problemas, pero todo sabemos que lo que se hace en exceso, independiente de que sea bueno, puede terminar generando enfermedades nuevas y distintas.

Richard Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente de AthenaLab