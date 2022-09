SEÑOR DIRECTOR:

Chile atraviesa un momento histórico y trascendental. El resultado de la elección del plebiscito fue contundente a favor del Rechazo. El pueblo de Chile, a lo largo de todo el país, no aceptó la propuesta de la Constitución. Los ciudadanos hablaron y de ellos es el triunfo.

Esto ocurrió fundamentalmente dos por razones:

La primera, es que no gustó la Constitución propuesta y no fueron “Fake News” de la campaña, como dicen quienes aprobaron dicho texto. Ese argumento es pensar que el pueblo de Chile no es sabio. Sí lo es.

La segunda, es el descontento general de la gente frente a la inseguridad y violencia presente en todo el país; la alta inflación que carcome los ingresos de los ciudadanos perjudicando sobre todo a la clase media y a quienes menos tienen; las bajas pensiones que exigen una reforma urgente y la reforma del sistema de salud.

Esto requiere de caminos distintos y paralelos. En relación a la nueva Constitución, la forma institucional debe ser la que les dé más tranquilidad y certezas a los ciudadanos, en un proceso que no se extienda ni corra los riesgos del que recién concluimos el 4 de septiembre.

En relación a las graves problemáticas ciudadanas, se requiere un gobierno fuerte que enfrente con decisión, primero, la violencia, el narcotráfico e inseguridad junto a las protestas estudiantiles que impiden el desarrollo normal de las clases y aprendizaje de quienes son el futuro de Chile y que además nos permita a los ciudadanos recuperar la ciudad y las calles hacia una normalidad que desapareció desde el 18/10; segundo, que se presenten los proyectos de ley necesarios y en forma urgente, tal que el Parlamento -despojado de protagonismos personales- se dedique a sacar las leyes que avancen en la solución de los problemas acuciantes de los ciudadanos que son quienes los eligieron. Logros compartidos exigen diálogo y acuerdo.

Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y escuchar lo que a viva voz reclamó el pueblo de Chile en todo nuestro territorio, este 4 de septiembre.

Iris Boeninger