Esto es no hacer las cosas bien

SEÑOR DIRECTOR:

No es que solo no proceda la idea del Servel de efectuar los comicios de octubre en dos días, y que el gobierno recogió rápidamente la idea, sino que también tiene una serie de vicisitudes: es un gasto enorme para el país, que no está en condiciones de sostener económicamente; se pueden producir problemas con los votos al permanecer un día entero en los locales sin conocerse sus resultados. Además, no contamos con experiencia para hacerlo, ya que la única vez que se hizo fue por motivos netamente sanitarios debido al Covid-19.

Sin embargo, existen otros mecanismos si realmente el fin de hacer la votación en dos días es para que todo sea más expedito, por ejemplo, que se puedan implementar más locales de votación y aumentar el número de mesas. Lamentablemente, parece que estamos optando por el camino más fácil cargándole más la mano a las Fuerzas Armadas, cuando como clase política tuvimos el tiempo de resolver el problema.

Gustavo Benavente

Diputado