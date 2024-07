SEÑOR DIRECTOR:

Me pregunto si no habrá alguien que les diga a esos muchachos y muchachas que se toman estaciones del metro para protagonizar “evasiones” que lo que realmente están evadiendo son sus propias responsabilidades de estudiar, de ser respetuosos, de no dejarse manipular, de no ejercer violencia contra nosotros los ciudadanos, de ser tolerantes y de evitar la soberbia del que se cree dueño de la verdad.

Me pregunto si no habrá quien les advierta que el país está cansado de su proceder violento y de su prepotencia de sabelotodo y les reproche que evadan el esfuerzo que hacen sus padres por educarlos y la adecuada conducta que deben observar para ser parte de nuestra sociedad.

Me temo que no.

Francisco Bartolucci Johnston