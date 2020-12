SEÑOR DIRECTOR

Frente a notas que se han publicado sobre “Felices y forrados” quiero comentar que soy uno de sus usuarios desde mayo 2020, y decir que desde esa fecha en adelante solo he aprendido sobre pensiones, sobre cómo se transan mis ahorros en la Bolsa, he visto como mi rentabilidad ha aumentado y me han enseñado a tomar el control de mis ahorros. Ha sido una muy buena experiencia.

Juan Carlos Cárdenas Moraga