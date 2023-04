Fusión de Isapres y libre competencia

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión de la Corte Suprema en la que permite la fusión de las Isapres Nueva Masvida y Colmena debería llamar la atención por dos motivos. Primero, la Suprema debería respetar más las decisiones de los tribunales administrativos especializados, como es el Tribunal de Libre Competencia, cuyos jueces entienden más en profundidad sobre las materias de su especialidad. Materias relacionadas con seguros de salud son muy complejos y en lugar de llamar a un “análisis no tan tecnocrático”, como opinaron los abogados del juicio, se debería confiar más en los expertos. Más allá del derecho muy válido de recurrir a instancias superiores, apoyar a los tribunales especializados es apoyar a las instituciones.

Segundo, el fallo se dictó en base a que las Isapres involucradas no se encuentran verticalmente integradas con proveedores de salud, a diferencia de algunos de sus competidores. Así, la Suprema opinó que corresponde permitir una mayor concentración de mercado en las Isapres (“aguas arriba”) para lidiar con una potencial creciente concentración vertical de sus competidores con prestadores (“aguas abajo”). Sin embargo, la teoría económica no da sustento a este punto; más aún, el razonamiento podría ser falaz: ¿convendría permitir mayor concentración de mercado para lidiar precisamente con empresas con gran poder de mercado? Mi sugerencia es que, para limitar el alza en los costos de la salud, en lugar de abogar por un aumento en la concentración de las Isapres, tratemos de que la concentración de clínicas y laboratorios médicos no siga aumentando.

Jorge Alé

Economista y académico

Universidad de los Andes