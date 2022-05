Fusión de tribunales tributarios, la mala noticia que nadie ha visto

Por Hernán Farías, presidente Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile

Poco se habla de justicia tributaria, y menos del negativo impacto que tendría la eliminación de los tribunales tributarios y aduaneros, cuya especialización ha sido positiva en los litigios contra el Fisco, y que no se ha reconocido en vista de las iniciativas que se encuentran discutiendo las distintas comisiones de la Convención Constitucional. En ese escenario, el pasado martes 22 de marzo, el pleno de la CC aprobó por más de 115 votos a favor los artículos 14 y 15 permanentes -numerales 366 y 367 del borrador de nueva Constitución- propuestos por la Comisión de Justicia. El Artículo 14 permanente (366) establece los Tribunales de Instancia sin que en su enumeración expresa se contemplen los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); el artículo 15 permanente (367), establece los Tribunales Administrativos, a los cuales corresponde conocer y resolver las acciones dirigidas en contra de la Administración del Estado o promovidas por ésta y de las demás materias que establezca la ley y que podrán funcionar en salas especializadas.

Actualmente se encuentran para su aprobación en la Comisión de Normas Transitorias dos iniciativas de normas aprobadas por la Comisión de Justicia y que guardan relación en forma directa con la fusión de los Tribunales Tributarios y Aduaneros en los Tribunales Administrativos, lo cual como hemos señalado en todos los ámbitos en que hemos sido oídos, y ha sido refrendado, además, por diversos expertos del mundo académico, privado y gremial, constituye un grave error de concepto y apreciación. La mencionada fusión destruye el sistema de justicia especializada como actualmente se conoce y lo reemplaza por un sistema único que conocerá de todas las materias administrativas, lo que resultará inaplicable por la complejidad del sistema tributario y aduanero chileno y también por la enorme cantidad de materias administrativas existentes.

La redacción de las normas propuestas atenta gravemente la especialización de la Justicia Tributaria, que apunta más temprano que tarde, a la eliminación de los TTA como tribunales especializados.

Asimismo, la iniciativa propuesta de fusión de los TTA va en contra de la garantía constitucional del pleno acceso a la justicia, porque si bien se busca uniformar la justicia administrativa, se pierde el derecho a acceder a una justicia efectivamente especializada, lo cual no se subsana con la creación de salas especializadas tributarias. La experiencia demuestra que ello no es así, y además traerá aparejado un inevitable perjuicio para los ciudadanos que litigan en los TTA, sobre todo para los micro y pequeños contribuyentes, al tener que recurrir a un tribunal que verá materias de la más diversa naturaleza (propiedad industrial, juicio de cuentas, contratación pública, tributaria, entre otros), sin centrarse exclusivamente, como ocurre hoy, en materias tributarias y aduaneras, entre ellas, por ejemplo, todo lo que dice relación con reclamar de los aumentos de los avalúos fiscales dispuestos por el Servicio, un tema muy sensible, sobre todo para la tercera edad y clase media. Debemos garantizar el debido acceso a una justicia especializada a todos los ciudadanos, con la independencia y la eficacia en las contiendas que se someten a la decisión de dichos órganos jurisdiccionales.