SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Gobernar ya no consiste en mandar

    Aldo CasinelliPor 
    Aldo Casinelli
    21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez21 Julio 2017 Imagen de la Fachada del edificio del Ministerio de Hacienda en el centro de Santiago, Plaza de la Constitucion. Foto Andres Perez - TRANSEUNTES - PEATONES - SILUETAS - CONTRAPICADO Andres Perez

    Existe una imagen del Estado que ha acompañado a las democracias durante buena parte del último siglo. La de un gobierno que identifica un problema, diseña una política pública, aprueba una ley y moviliza a la administración para resolverlo. Es una visión ordenada, jerárquica y lineal del poder, donde el Estado ocupa el centro y los demás actores ejecutan o reciben sus decisiones.

    Esa imagen, sin embargo, describe cada vez menos la realidad. Las sociedades del siglo XXI son mucho más complejas que las del pasado. El conocimiento ya no está concentrado en el Estado, la innovación ocurre en universidades y empresas, los municipios gestionan buena parte de las demandas cotidianas de la ciudadanía, las organizaciones sociales participan en la implementación de programas públicos y los organismos internacionales influyen crecientemente en áreas tan diversas como infraestructura, transición energética, seguridad o transformación digital.

    Paradójicamente, mientras los problemas públicos requieren una coordinación cada vez más amplia, muchos gobiernos siguen actuando bajo una lógica diseñada para un mundo que ya no existe. Se continúa pensando que gobernar consiste, principalmente, en decidir desde el centro del poder. Pero el verdadero desafío ha cambiado. Hoy gobernar consiste, sobre todo, en coordinar.

    La diferencia no es menor. Decidir implica ejercer autoridad. Coordinar exige construir confianza, compartir información, alinear incentivos y generar capacidades para que instituciones distintas avancen hacia un mismo objetivo. Una decisión puede adoptarse en una oficina. La coordinación, en cambio, requiere liderazgo, acuerdos y una arquitectura institucional capaz de integrar actores con intereses y responsabilidades diferentes.

    Los ejemplos abundan. Ninguna estrategia seria de seguridad puede depender exclusivamente de un ministerio. Requiere policías, fiscalías, municipios, tribunales, servicios sociales y comunidades organizadas. Lo mismo ocurre con la reactivación económica o la formación de capital humano. Son desafíos que exceden las competencias de cualquier institución aislada.

    En este nuevo escenario, la calidad de un gobierno ya no debería medirse únicamente por la cantidad de leyes que impulsa o por el número de anuncios que realiza. Debería evaluarse, cada vez más, por su capacidad para articular voluntades, integrar capacidades dispersas y transformar esa coordinación en resultados concretos para las personas.

    Este cambio también obliga a repensar el propio Estado. La pregunta que comienza a imponerse es, si está organizado para gobernar una sociedad donde el poder, el conocimiento y los recursos están distribuidos entre múltiples actores.

    La respuesta todavía parece incompleta. Buena parte de nuestras instituciones continúan operando con estructuras verticales, compartimentos estancos y sistemas de información que rara vez dialogan entre sí. Mientras tanto, los problemas avanzan con una velocidad que supera la capacidad de coordinación del aparato público.

    Quizás el gran desafío institucional de las próximas décadas no sea crear más organismos ni concentrar más atribuciones. Será construir un Estado que sepa conectar. Un Estado capaz de coordinar ministerios con gobiernos regionales, municipios con universidades, empresas con comunidades, sector público con sociedad civil. En otras palabras, un Estado que entienda que gobernar ya no consiste solamente en ejercer autoridad, sino en hacer posible la acción colectiva.

    Las democracias del futuro probablemente no serán recordadas por el tamaño de sus administraciones ni por el número de reformas que aprobaron. Serán evaluadas por algo mucho más exigente, su capacidad para movilizar el talento de toda la sociedad en torno a un propósito común. En ese escenario, la coordinación dejará de ser una función administrativa para convertirse en la principal capacidad estratégica del Estado.

    Por Aldo Casinelli Capurro, director Escuela de Gobierno, Universidad Autónoma de Chile

    Más sobre:EstadoDemocraciaArticulación de voluntadesDesafíosOrganización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es la conducción temeraria y por qué detuvieron a Ivette Vergara

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    Lo más leído

    1.
    La puerta de salida

    La puerta de salida

    2.
    Superar desesperanzas

    Superar desesperanzas

    3.
    Medidas para cumplir el sueño de la casa propia

    Medidas para cumplir el sueño de la casa propia

    4.
    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    5.
    La odisea de la reforma de pensiones, ¿podrá llegar a buen puerto su implementación?

    La odisea de la reforma de pensiones, ¿podrá llegar a buen puerto su implementación?

    6.
    De Inteligencia Artificial a Inteligencia Arquitectónica

    De Inteligencia Artificial a Inteligencia Arquitectónica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Servicios

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 17 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares
    Chile

    Ministerio de Seguridad destaca tendencia a la baja en cifras de homicidios, secuestros e ingresos irregulares

    Pablo Urquízar por ACOT: “Reformular las bases de la institucionalidad, a mí me parece que no es necesario”

    Kast asume responsabilidad por descoordinación del gobierno que produjo nuevo cruce entre Alvarado y Quiroz: “Es culpa mía”

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario
    Negocios

    El cobre anota un nuevo máximo histórico en medio de las preocupaciones por el inventario

    Estudio revela que más del 70% de los trabajadores considera que sueldos actuales no permiten cubrir costo de la vida

    PIB de Japón crece 1,1% en el segundo trimestre, bajo lo esperado

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo
    El Deportivo

    La teoría de la conspiración que reflotó Javier Correa tras volver del castigo y marcar otra vez para Colo Colo

    Massú define al reemplazante: Chile prepara su nómina sin Jarry mientras España confirma su equipo para la Copa Davis

    “Nos reservamos el derecho de revisar cualquier nominación”: World Tennis envía carta a la Fetech y rechaza solicitud

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas
    Tecnología

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video
    Cultura y entretención

    Obras de Niles Atallah y León & Cociña se reúnen en una exposición de video

    Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor
    Mundo

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de Estados Unidos es “evitar que Irán posea armas nucleares”

    El cuestionado rol que De la Espriella le dio a su esposa para gestionar las donaciones tras el terremoto en Colombia

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia no cierra una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón