Gran diferencia

SEÑOR DIRECTOR

Lamentable el caso de Narumi, no obstante, a lo menos Chile no encubrió que el eventual asesino fuera llevado a Francia para su juicio. Lo que no ocurrió con el asesinato de Jaime Guzmán, dado que Francia protegió al coautor de su asesinato, bloqueando su traslado a nuestro país. Bien por Chile, vergonzoso por la République Francaise.

Francisco Ossorio Vera