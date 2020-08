SEÑOR DIRECTOR

En relación con la nota publicada el domingo 16 de agosto por La Tercera, titulada “El delivery que enreda al secretario del Senado”, señalo que contiene una serie de imprecisiones en aspectos que pueden alterar la interpretación de los hechos que se exponen en el reportaje.

Ante los órganos competentes y en la oportunidad legal que corresponda, aportaré los antecedentes que permitan esclarecer los hechos. Hago esta precisión en aras de la mejor información, y para que mi silencio no contribuya a consolidar un relato que no comparto, pues no se ajusta a lo ocurrido.

Raúl A. Guzmán Uribe

Secretario General del Senado