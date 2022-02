Incendios en Tierra del Fuego

SEÑOR DIRECTOR

Desde el 25 de enero arde Tierra del Fuego. Ya son más de 1.200 hectáreas de bosque nativo adulto y turberas quemadas por el fuego, que por falta de equipos y de celeridad en la reacción para el combate aún no se logra controlar.

Los incendios degradan los bosques nativos, se pierde biodiversidad, se emiten gases con efecto invernadero y se pierden funciones ecosistémicas. Su condición empeora cuando se continúa con la cosecha de leña y/o con el cambio de uso de suelo, que significa la desaparición de ecosistemas naturales.

Cuando un bosque nativo se quema, debiera ser protegido. Evitar el ingreso de ganado, evitar la cosecha de leña y asegurar la protección del suelo son medidas básicas para permitir la regeneración natural de la vegetación. Actualmente existen incentivos perversos que no resguardan el bosque nativo tras los incendios. La norma de asignación de bonificaciones de la Ley de Bosque Nativo prioriza y focaliza la cosecha en bosques nativos quemados. Por otra parte, a pesar de existir un proyecto de ley en la Cámara de Diputados/as que busca evitar el cambio de uso de suelo tras incendios en ecosistemas naturales, no se ha llegado a buen puerto. Y los loteos en áreas naturales, quemadas o no, continúan la presión sobre ecosistemas naturales.

Esperamos que el gobierno del presidente electo Gabriel Boric y su ministro de Agricultura Esteban Valenzuela logren avanzar en el Congreso Nacional y en las regulaciones sectoriales que pueden desincentivar los incendios intencionales, resguardar los bosques quemados y evitar el cambio de uso de suelos, considerando la grave crisis climática y ecológica que debemos enfrentar.

Pamela Poo

Fernanda Salinas

Directoras

Fundación Ecosur