Incendios forestales y cambio climático

SEÑOR DIRECTOR

Comunicacionalmente el fenómeno de los incendios forestales es complejo, ya que se aprovechan estos siniestros para justificar regulaciones que impidan el establecimiento de plantaciones forestales.

En estos análisis con frecuencia se omite o subestima el fenómeno de la intencionalidad. Los incendios intencionales se presentan como un enorme desafío, ya que no es posible enfrentarlos con prevención y tampoco responden a variables ecológicas o asociadas al cambio climático. Asimismo, la intencionalidad favorece campañas de desprestigio hacia las plantaciones, ya que este fenómeno se focaliza en estos cultivos y no en bosque nativo. A partir de esto se suelen extraer conclusiones sesgadas, apuntando a las especies cultivadas (pino y eucalipto) como especies pirófitas y, por lo tanto, culpables de estos desastres. Sin embargo, estas afirmaciones, hechas incluso por científicos, parecieran desconocer que las especies pirófitas son aquellas especies que se ven favorecidas por los incendios, pero que no los provocan.

Debemos ser enfáticos en señalar que los árboles, de cualquier especie, no son culpables de los incendios, son víctimas del fuego. Los responsables son las personas en un 99% de los casos y, como hemos reiterado, en una proporción importante, esos casos son intencionales.

Roberto Cornejo Espósito

Presidente Nacional

Colegio de Ingenieros Forestales de Chile