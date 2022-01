Inseguridad en La Araucanía

SEÑOR DIRECTOR

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la escalada de hechos violentos que estamos viviendo los últimos días en el sur de Chile. No ha terminado la semana y van cuatro personas asesinadas. Personas inocentes, padres, hermanos, jóvenes trabajadores, que dejan a sus familiares ante la enorme impotencia de ser víctimas de un conflicto que el Estado nunca ha enfrentado de forma decidida.

¡Basta ya!, es nuestro mensaje. En el sur de Chile nos están matando a sangre fría, sin embargo, esto pareciera no ser una noticia nacional. Si los mismos hechos ocurriesen en Santiago, el país estaría paralizado.

Pedimos al Presidente electo, Gabriel Boric, que revise su decisión de no mantener el estado de emergencia. En el sur lo que necesitamos es más seguridad, no menos.

Dialoguemos con todas las fuerzas que tengamos, dialoguemos con todos los que quieran dialogar, sin exclusiones, hablemos y resolvamos todo lo que debamos resolver para poner un punto final a este lamentable conflicto, pero no podemos hacerlo con miedo, no podemos hacerlo si mientras dormimos nos sacan de nuestros hogares para quemarnos, no podemos hacerlo sin en la carretera nos disparan.

Diálogo, con seguridad. Es lo que pedimos al Presidente electo. Es importante resolver este conflicto, pero tan o más prioritario es garantizar la seguridad de las personas inocentes que nunca le han hecho daño a nadie.

Los hechos ocurridos esta semana demuestran que no basta con mantener el estado de emergencia, debemos reforzarlo, fortalecer la presencia en las zonas rurales donde han ocurrido los asesinatos y entregar a las fuerzas militares todas las potestades para garantizar la seguridad a las familias del sur de Chile.

Patricio Santibáñez

Presidente Multigremial de La Araucanía