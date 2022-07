SEÑOR DIRECTOR:

La intervención cambiaria que realizó el Banco Central tuvo un impacto muy significativo en el precio de la divisa estadounidense, llevándola desde cerca de $ 1.060 a $ 975 por dólar. Más allá de la discusión en torno a la oportunidad de la decisión de la autoridad, lo cierto es que esta medida ayuda a contener solo en parte y por un tiempo acotado la pérdida que está reflejando nuestra moneda, cuyos fundamentos internos están muy justificados, basados en un deterioro importante de las instituciones, serios problemas en las políticas públicas, incertidumbre en torno a la Constitución, reformas mal pensadas, un negativo ambiente para el inversionista, bajo crecimiento, etc. La pérdida de valor del peso es solo un reflejo de todo lo anterior.

En este contexto, la autoridad monetaria no tiene herramientas para dominar las fuerzas que están golpeando al peso, y si seguimos por el mal camino que hemos venido transitando desde hace años, no habrán reservas que la autoridad pueda vender para evitar el descalabro. Por el momento se ha ganado algo de tiempo, y en una de esas quizás el cobre ayude más adelante, o los temores de recesión en algunas economías avanzadas se alejen, pero en lo fundamental, si no enfrentamos los graves problemas internos, el dólar a luca podría ser el menor de nuestros problemas.

Félix Berríos Theoduloz

Economista