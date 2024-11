Irse (o no) de X

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, dos diarios internacionales, The Guardian (Inglaterra) y Vanguardia (España), decidieron abandonar su presencia digital en la red de X (ex Twitter). ¿Por qué esta decisión llama la atención? Porque en ambos casos, su justificación se refiere a que se trata de una plataforma que arrastra la calificación de ser tóxica, más aún, con las decisiones que su nuevo propietario ha implementado en materia de moderación de contenidos; moldeada por algoritmos que dan más visibilidad a contenidos perturbadores y a desinformación, que al contenido informativo periodístico chequeado; y que también se ha permitido que una masiva cantidad cuentas bots ganen espacio en las conversaciones públicas de manera artificial

Que un medio de comunicación no siga en una plataforma digital, de la que no tiene control editorial directo, no es menos importante que una mujer decida hacerlo porque recibe acoso y violencia digital, como ocurre a diario en X. Irse o silenciarse de uno u otro espacio digital es siempre una pérdida para el ejercicio del derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión, y de otros derechos que nos facilita el estar en Internet.

En tiempos en que estamos comprendiendo los mecanismos de la desinformación en plataformas digitales (quién la dinamiza, con qué objetivo), la ausencia de medios y de la prensa como fuentes creíbles y verificables en estos espacios se vuelve más desafiante, porque el peligro es que se potencien como burbujas informativas. Pero también es una oportunidad para abrir el debate sobre cómo avanzar en una gobernanza de las plataformas digitales que permita que la información, la comunicación y el debate público no esté definida solo por las reglas de una u otra empresa y que se garantice el respeto a los derechos humanos, como ya lo ha planteado la Unesco.

Patricia Peña

Académica investigadora

Facultad de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile