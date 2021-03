Isapres en pandemia

SEÑOR DIRECTOR

Paradójicamente, la pandemia parece haber puesto en pausa la salud de cientos de miles de chilenos. De acuerdo al Colegio Médico, durante la crisis sanitaria se han realizado un 38% menos de atenciones de especialidades y un 40% menos de cirugías electivas. Un alivio para el bolsillo de las Isapres. En estado de alerta permanente, los afiliados solo esperamos no contagiarnos de la enfermedad del momento. Por eso, sorprende que cuando llega el coronavirus -y a pesar de las instrucciones de la Superintendencia de Salud de ofrecer cobertura inmediata bajo el concepto de CAEC-, algunas Isapres hagan todo lo necesario para negar el servicio. Fui internada de urgencia por neumonía por Covid. Con asistencia de oxígeno y con mi familia aislada en casa, informar mi estado a Isapre Más Vida en 48 horas estaba lejos de ser una prioridad. Luego de solicitarme tres documentaciones distintas de mi ingreso, estado y alta, se me informó que mi solicitud estaba fuera de plazo. Una decisión que no solo contradice lo establecido por la autoridad, sino que carece de todo sentido común y, especialmente, profundiza el grave quiebre de confianza que tantos chilenos sentimos con este tipo de instituciones. Con un sistema prácticamente paralizado por la crisis sanitaria, sería esperable recibir el servicio mínimo para enfrentar una enfermedad tan dolorosa y catastrófica como el coronavirus. Dicen que las crisis nos ayudan a crecer. Con las Isapres pareciera que esta lección no logra aprenderse.

Silvana Fuentealba