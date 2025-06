Kast, el imperturbable

La imagen de José Antonio Kast en un foro de candidatos presidenciales desentendiéndose de las reglas del tiempo concedido para su presentación, desoyendo a la periodista que conducía el encuentro, negándose a seguir el orden dispuesto por la organización al punto de continuar hablando aun cuando el micrófono fue desconectado, ilustra un modo complejo y perturbador de ejercer el liderazgo. La escena de un candidato faltándole el respeto a sus anfitriones manteniendo el tono de voz pausado habitual, sin estridencias, pero obstinado en hacer lo que se le daba la gana porque había decidido que era lo que correspondía, puede ser una señal de lo que nos espera no solo en lo que queda de carrera presidencial, sino en los años del próximo mandato.

La exuberancia rabiosa y vociferante de Milei es a Argentina lo que a Chile es la sobria displicencia sosegada, pero avasalladora, de Kast. El candidato de los Republicanos ha sido consistente en esa frialdad y en la capacidad para desentenderse de cada uno de los escándalos que han tenido a figuras de su partido como protagonistas. Pareciera tener el don de desplazarse encapsulado, levitando, ajeno a todo señalamiento externo, libre de toda salpicadura, de cualquier alboroto provocado por las denuncias en contra de sus correligionarios militantes republicanos por hechos graves que contradicen de raíz el discurso del partido. Porque si las principales banderas que han levantado son relativas al orden, la lucha contra la corrupción y una moralidad privada ferozmente conservadora, lo que han exhibido algunos de sus militantes es otra cosa, algo muy distinto. Sebastián Parraguez, por ejemplo, el año 2023 integró el Consejo Constitucional en representación de los republicanos y al año siguiente fue denunciado por tres mujeres de abuso sexual reiterado, hechos ocurridos cuando ellas eran adolescentes y Parraguez su profesor; o el diputado Mauricio Ojeda, en prisión preventiva por fraude al fisco por una suma de 730 millones de pesos destinados originalmente a la capacitación de mujeres desempleadas; o el caso de Ximena Jiménez, militante y candidata a consejera constitucional indagada por fraude al fisco; o el de Francisco San Martín empresario militante republicano, detenido durante la investigación de una red criminal dedicada al robo de cables de cobre; o lo ocurrido con Eduardo Espinoza, el primer alcalde republicano, quien salió del país durante una licencia médica y argumentó que el especialista le había recomendado tomar reposo en Tacna, donde de casualidad tenía un compromiso privado.

No son pocos casos, pero ninguno ha sido comentado por el candidato con la dureza con la que apunta los escándalos de sus adversarios. Cuando se trata de esos ilícitos se toma el tiempo, enfatiza y los juzga como síntomas de unas ideas políticas o de una identidad partidaria. La solución para enfrentar los casos internos ha sido rápida y sumaria: el partido Republicano ha suspendido o expulsado a los señalados por la justicia, como quien se desentiende de un empleado molesto, sin mayor comentario. Pero un partido no es una empresa familiar, y esas personas tuvieron roles importantes: ¿Qué ocurre con el entorno de ellos? ¿Cuánta cercanía mantuvieron con las dirigencias? ¿De qué modo aprovecharon las redes de pertenencia que significan militar a un partido? Lo mismo que el antiguo truco de las nulidades matrimoniales que se usaban cuando no había ley de divorcio, basta decir que ya no pertenecen más, para que el asunto quede zanjado. Una suerte de pase mágico que la opinión pública debe comprender como un nuevo comienzo a fojas cero. Lo principal es seguir apuntando al frente y sosteniendo que hace falta mucha mano dura para encausar las demandas de la ciudadanía.

Durante los últimos meses Evelyn Matthei se perdió en el jardín de sus propios titubeos y errores y permitió que José Antonio Kast luciera su perseverancia, ahora en tono de estadista, esquivando los temas que potencialmente lo complicarían con la habilidad retórica de un cardenal y la tranquilidad de quien viene de vuelta. Kast pasó a Matthei por la derecha, y con la ayuda de las declaraciones de Johannes Kaiser, quedó situado en el lugar de la moderación reflexiva por mero efecto de contraste. Nadie sabe para quien trabaja, excepto Kast, claro.

Si hay algo para lo que ha servido la campaña de las primarias de las izquierdas ha sido evidenciar que la extrema derecha está más cerca que nunca de llegar a La Moneda, y que el propio oficialismo le ha ido quitando estorbos del camino. La trifulca inconducente ofrecida por la candidatura del Frente Amplio para lograr encender un entusiasmo que solo prende entre los adictos irreflexivos, y el talante desencajado de la candidata del socialismo democrático hablando más de la Concertación y de las condecoraciones por las glorias pasadas que del futuro, permitieron el avance de una candidata con fortalezas evidentes que ya demostró como ministra, pero cuyo triunfo en primarias, por efecto carambola, facilitaría potencialmente el ascenso de José Antonio Kast a la presidencia. El invierno recién comienza y en tiempos revueltos es posible que ocurran cambios que alteren la dirección de las corrientes de cara a las presidenciales de esta primavera, cambios como que por ejemplo, el candidato de los republicanos continúe demostrando, como ocurrió esta semana, que su capacidad para seguir las reglas y aceptar disensos limita por todos los costados con el talante de quien sólo se escucha a sí mismo, a sus deseos, a sus propias ideas, y divide al mundo entre enemigos y aquellos fieles dispuestos a acatar sus órdenes.