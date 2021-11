La ambición no asegura cumplimiento

SEÑOR DIRECTOR

La ministra de Medio Ambiente informó que Chile es el primer país de Sudamérica en cumplir con la publicación de su Estrategia Climática de Largo Plazo. Sin embargo, ese logro consiste solo en presentar un documento.

Los documentos no son un avance en sí mismo, no reducen las emisiones, y lo que mayoritariamente hemos hecho como país es elaborar documentos, cada uno más ambicioso que el anterior. A nivel mundial se insiste en incrementar la ambición de las propuestas, sin considerar el nivel de cumplimiento de ellas. El ejemplo más evidente es el Acuerdo de París (COP21), en el que la satisfacción inicial contrastó con el casi nulo avance en los compromisos suscritos por los países. Para enfrentar el incumplimiento la solución fue actualizar los compromisos con medidas más ambiciosas. Esa triste dinámica se repite año tras año.

En el caso chileno es un hecho que los compromisos forestales, que forman parte de la estrategia recién publicada, no se cumplirán al 2030. No existe ninguna posibilidad de aquello. Es preferible plantearse metas realistas y cumplirlas a anunciar propuestas ambiciosas que no tienen posibilidad de cumplimiento. Si fuera por publicar documentos, Chile estaría a la cabeza del combate del cambio climático, pero no se trata de eso.

Julio Torres Cuadros

Secretario Ejecutivo

Colegio de Ingenieros Forestales de Chile