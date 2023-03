La Dipres al parecer no entiende de innovación

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días supimos de la suspensión del servicio de pagos centralizados del Estado, conocida como Plataforma de Pago Automatizado o PPA, que en 2021 había implementado la Dirección de Presupuestos (Dipres); una innovación largamente esperada por muchos sectores, en particular por los proveedores del Estado.

El servicio buscaba mejorar varios aspectos de la gestión financiera, incluyendo cumplir la antigua promesa de pago a 30 días. Antes de su implementación, el Estado demoraba en promedio 70 días en pagarle a sus proveedores y, en ciertos sectores hasta 400 días. Con la PPA, los tiempos se redujeron a 32 días en promedio en 2022.

Hasta donde entiendo, el problema que gatilló esta determinación por parte de la Dipres fue un informe de la Contraloría General de la República que señalaba la existencia de pagos duplicados por parte de organismos del Estado. Sin perjuicio de que es un problema que hay resolver, es necesario poner en perspectiva las cifras involucradas. Los problemas corresponden a un 0,07% del total de las facturas pagadas entre enero 2021 y junio 2022, equivalente al 0,08% del total de montos pagados durante ese periodo. Solo para efectos comparativos con otras industrias: en sistemas transaccionales de alto volumen en el sector financiero, se consideran aceptables niveles de error del 0,1% de las transacciones, con lo cual la tasa de error -tanto en términos transaccionales como de monto- está bastante por debajo de lo que la industria financiera considera un nivel de error transaccional aceptable. ¿Cuál es la expectativa de la autoridad en esta materia? ¿Llegar a error 0%? Porque la mala noticia es que eso no existe en este tipo de sistemas.

Por otra parte, no existen las innovaciones que en su proceso no hayan generado desajustes, problemas y, por cierto, errores. De lo contrario, no serían innovaciones. No asumir eso es no entender adecuadamente los procesos de innovación.

Solo espero que se trate de una medida provisoria, y que las intenciones de la autoridad sean volver a utilizar la plataforma, una herramienta (innovación) que tiene todos los atributos de valor público necesarios en este tipo de procesos de modernización. No vaya a ocurrir como en otras modernizaciones que, al momento de encontrar dificultades, se terminan y son archivadas en un cajón. Hago votos porque esta iniciativa logre pasar el famoso valle de la muerte de los procesos de innovación y exista la suficiente convicción para perseverar en ello.

Alejandro Barros

Investigador de Centro de Sistemas Públicos-Ingeniería Industrial

Universidad de Chile