SEÑOR DIRECTOR:

En una columna publicada en su diario, Nicolás Eyzaguirre promueve reformas al sistema electoral que fomenten reducir el número de partidos y díscolos. Las justifica apelando a la famosa “mano invisible” de Adam Smith. Sostiene, también, que las asimetrías de información pueden generar una “mano visible de oferentes que podrían ‘manipular’ a los confundidos demandantes”.

La columna ilustra lo mal comprendido que es este argumento. Se asume que justifica la libertad de comercio porque fomenta la eficiencia: en condiciones de competencia e información perfecta, los consumidores elegirán el bien de menor precio, lo que promueve el resultado agregado más eficiente. Esa no es la mano invisible de Smith.

En toda su obra, Smith menciona la mano invisible tres veces, con tres significados distintos. En La riqueza de las naciones, la menciona solo una vez (cap. 2, libro IV), en su análisis de los efectos de políticas proteccionistas -tarifas o restricciones a las importaciones de bienes. Smith las critica porque fomentan un monopolio en el mercado interno, el cual no beneficia a la sociedad. Por el contrario, en condiciones de libre comercio, cuando dos opciones -bien importado vs producción local- son igualmente beneficiosas, la mayoría prefiere comprar la producción local -afirma Smith-, porque les da más certeza. Ello fortalece al mercado de capitales local. Las personas hacen eso en busca de su propio beneficio, “y en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible para promover un fin que no era parte de su intención”. Aquí Smith describe lo que hoy se llaman externalidades positivas (el bien de la sociedad), no una justificación para intervernir mercados o promover objetivos específicos, ya sean económicos o políticos.

Podemos estar de acuerdo en que es necesario prevenir legisladores díscolos y la proliferación de partidos, pero la mano invisible de Smith no justifica estos objetivos.

Pablo Zambrano

DPhil in Politics Candidate

St Antony’s College, Oxford