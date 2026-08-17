La paradoja de China en la doctrina Donroe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la convención del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, el 2 de agosto.

Por Fernanda Magnotta, investigadora principal del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales y profesora del Programa de Relaciones Internacionales de la Fundación Armando Alvares Penteado en Sao Paulo.

Durante gran parte de las últimas dos décadas, Washington temió perder Latinoamérica por descuidarla. Hoy, el riesgo podría ser el contrario. Estados Unidos vuelve a prestarle atención, pero de maneras que podrían acelerar las tendencias geopolíticas que intenta revertir.

El presidente Donald Trump ha convertido al hemisferio occidental en un pilar fundamental de la política exterior estadounidense con el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, reafirmando el liderazgo estadounidense en el hemisferio y rechazando la influencia de potencias extranjeras.

La semana pasada, en medio de la escalada de tensiones con Brasil, el Departamento de Estado reforzó el mensaje una vez más, publicando un video en redes sociales que concluye con la afirmación de Trump de que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental “nunca más será cuestionado”. El momento elegido es significativo. Lo que antes pudo haber sonado como bravuconería presidencial se presenta cada vez más como un principio rector de la política regional de Estados Unidos.

El diagnóstico que subyace a esta estrategia no es del todo erróneo. El comercio entre China y América Latina y el Caribe superó los 500 mil millones de dólares en 2024, y China es ahora el segundo socio comercial más importante de la región y su mayor acreedor bilateral. La administración Trump parece asumir que una mayor atención, combinada con suficiente presión económica y política, puede obligar a los gobiernos de la región a reducir su exposición a Beijing.

Paradójicamente, la presión estadounidense podría hacer que las alternativas a Washington resulten más atractivas para América Latina. Las recientes maniobras diplomáticas entre Estados Unidos, Brasil y Argentina demuestran cómo se desarrolla esta dinámica y los riesgos que conlleva.

Los costos de la autonomía

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil se han deteriorado drásticamente antes de las elecciones presidenciales de octubre, debido a la interferencia de las medidas comerciales con la política brasileña. A finales de julio, Brasil negó visas a funcionarios estadounidenses que, según el gobierno, pretendían cuestionar el proceso electoral del país, y el 4 de agosto, Estados Unidos revocó la visa del embajador de Brasil en Washington.

Brasil ha planteado la disputa como una cuestión de soberanía. El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, calificó las acciones de “sin precedentes” e insistió en que Brasil “no se dejará gobernar por control remoto desde una capital extranjera”. Su discurso refleja la tensión que está surgiendo en la relación: donde Brasil ve autonomía soberana, Washington ve cada vez más resistencia a su autoridad regional.

Viera también criticó al presidente argentino Javier Milei por comentarios realizados en julio durante su visita al país para apoyar la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. Menos de dos semanas después, Brasil rebajó el nivel de sus relaciones diplomáticas con Argentina tras una nueva ronda de ataques públicos de Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos acontecimientos revelan algo importante sobre la estrategia hemisférica emergente de Washington. Argentina, bajo el mandato de Milei, representa la promesa de alineación con Washington; Brasil, bajo el mandato de Lula, simboliza el precio de la autonomía.

Las consecuencias de la presión estadounidense

El enfoque de Washington puede resultar tentador a corto plazo, sobre todo para una administración que entiende la política exterior a través del lenguaje de la lealtad y la influencia, pero conlleva un grave riesgo estratégico. Si los gobiernos latinoamericanos concluyen que el acceso a Washington depende cada vez más de la alineación ideológica, tendrán mayores incentivos para diversificar sus relaciones y reducir su vulnerabilidad ante los cambios en la política estadounidense.

La consecuencia más importante de la presión estadounidense sobre Brasil no es que Lula vaya a “elegir” repentinamente a China. Brasil lleva décadas resistiéndose a una alineación binaria, y su tradición en política exterior se siente mucho más cómoda con la diversificación que con los bloques geopolíticos. El cambio más trascendental es más sutil: China, un socio económico indispensable, se está convirtiendo en una útil cobertura estratégica para Brasil.

La retórica política no puede deshacer fácilmente el papel estructural de China en la economía brasileña. En 2025, China compró 55.300 millones de dólares en productos agrícolas brasileños. Esto representó casi un tercio de las exportaciones agrícolas de Brasil, en comparación con el 6,7% de Estados Unidos.

Además, la economía y la geopolítica se entrelazan cada vez más. Cuando Lula y Xi Jinping hablaron por teléfono a finales de julio, Xi ofreció su apoyo a Brasil para resistir lo que Beijing describió como “injerencia externa”. Los líderes también abordaron una mayor coordinación estratégica, y Lula afirmó que la conversación incluyó el apoyo para impulsar las negociaciones de un posible acuerdo comercial entre China y Mercosur.

Durante años, Brasilia se mostró cautelosa ante tal acuerdo. Ahora se está debatiendo, en un contexto de deterioro de las relaciones con Washington, lo que pone de manifiesto las consecuencias no deseadas de la estrategia estadounidense. Cuanto más Washington hace que la dependencia de Estados Unidos se perciba como una vulnerabilidad política, más valiosa se vuelve la diversificación.

Argentina y los límites de la alineación

Incluso Argentina demuestra los límites de la estrategia más ideológica de Estados Unidos. Si bien Milei es uno de los aliados más cercanos de Trump en el hemisferio, la realidad económica ha obligado a Buenos Aires a preservar importantes lazos con Beijing. Argentina ha mantenido un acuerdo de intercambio de divisas multimillonario con China, incluso mientras Milei se alineaba estrechamente con Washington.

Las recientes tensiones en torno a Huawei han puesto de manifiesto la dificultad de traducir la afinidad política con Estados Unidos en un distanciamiento económico de China. Esto debería hacer reflexionar a Washington.

La coerción puede resultar contraproducente

Existe una paradoja en el corazón de la Doctrina Donroe. La Doctrina Monroe buscaba excluir a las potencias europeas del hemisferio, pero la presencia de China no puede simplemente relegarse a territorio extranjero. El gigante asiático está profundamente arraigado en el comercio, los mercados de materias primas, la infraestructura y las relaciones financieras de la región.

Una mayor autonomía latinoamericana no implica necesariamente una victoria para China. Washington comete un error estratégico al interpretar cada negativa a alinearse como prueba del avance de Beijing. La preferencia de Brasilia por la autonomía es anterior al ascenso de China, y el sistema internacional multipolar actual brinda a Brasil y a otros países más instrumentos para lograrla.

Una estrategia estadounidense exitosa debería hacer más atractiva la alianza con Washington, en lugar de hacer más necesarias las alternativas. El mayor riesgo de la Doctrina Donroe no es que América Latina rechace a Estados Unidos y abrace a China. La región es demasiado plural, demasiado interconectada económicamente y demasiado heterogénea políticamente para una simple realineación. El riesgo radica en que, al intentar que América Latina elija, Washington les enseñará a sus gobiernos por qué nunca deberían verse obligados a hacerlo.