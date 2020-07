SEÑOR DIRECTOR

Solo un par de razones para cuestionar la “leve mejoría” expresada por el Minsal.

Primero, el testeo sigue no siendo una acción proactiva por parte del Estado, esto es, no se hace dirigidamente en la comunidad y siguen siendo según demanda, en la medida que la gente concurre a los centros de salud. Algunos municipios iniciaron el testeo en sus comunas, pero si la acción es solo hacer el examen de PCR sin que ello resulte en medidas concretas, como generar las condiciones para un aislamiento efectivo de los contagiados no graves y sus contactos estrechos, garantizando su sustentabilidad, eliminando la necesidad vital de tener que salir a trabajar para poder comer, o activando efectivamente las residencias sanitarias; todo será solo una estrategia fallida.

En paralelo, el necesario endurecimiento de las medidas por vulneración de la cuarentena obligada, asociado a la necesidad de trabajar de una enorme mayoría de la población, hace que la gente no se testee voluntariamente, para no aparecer en los registros de contagiados y ser bloqueados de la posibilidad de salir a trabajar y además de ser castigados. Esto tiene como consecuencia que la gente llega a consultar solo cuando está muy grave y con alto riesgo de morir. Esta tal vez sea la razón por la cual, a pesar de la caída de los contagios, la mortalidad sigue y seguirá en la fase de descenso de la curva alta, a pesar de todas las interpretaciones surgidas de los datos de mortalidad y letalidad.

Bernardo Morales C.

Decano Facultad de SaludUniversidad Pedro de Valdivia