Las RUF y el uso de armas

SEÑOR DIRECTOR:

Por estos días se discute, con fuerza, en la sociedad política, las reglas de uso de la fuerza (RUF) para las policías y por extensión, para todo aquel que use legítimamente armas. Todos los que discuten, probablemente, nunca han estado en un procedimiento o enfrentados a la necesidad de decidir el uso del arma -no se ven oficiales de las instituciones en la discusión. Reconozco, sin duda, que la norma deben tomarla los políticos.

Al respecto, aparecen dudas referidas al nivel de la preparación y la formación del personal que entregan al Estado las instituciones, ya sea policiales o Fuerzas Armadas. Pareciera, por el tenor de lo que se discute, que el profesionalismo que han demostrado históricamente las Instituciones, hoy no existe y, en la protección de aquellos que delinquen, hay que regular el uso de las armas.

Hay algo que no concuerda. Por una parte, las situaciones excepcionales siempre existirán y siempre las ha tratado la ley; y, por otra, no parece lógico que los profesionales de las armas deban salir con un listado de situaciones que les indique qué hacer en las fracciones de segundo que deben actuar, para posteriormente enfrentar a los fiscales con un respaldo. Pareciera que estamos rascando donde no pica.

Jorge Sanz Jofré

Académico Facultad de Gobierno UDD