Ley corta de pensiones: patear la pelota al córner

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno envió esta semana un proyecto de ley corta que aumenta la Pensión Básica Solidaria, además de extender la cobertura del Aporte Previsional Solidario al 80% de los pensionados, aparentemente como una forma de desincentivar la aprobación en el Congreso de un cuarto retiro desde las AFP.

Si se asumen las buenas intenciones del Ejecutivo, esta nueva iniciativa podría traer un alivio inmediato para miles de personas que hoy reciben pensiones que no cubren las necesidades más básicas y que, en verdad, están pasando por una situación económica precaria. Hasta ahora, la oposición ya anticipó el envío de una serie de indicaciones que obligarán a buscar acuerdos con el gobierno y las bancadas oficialistas. No hay consenso en torno a si este proyecto es la solución ni menos sobre los mecanismos que se proponen desde La Moneda para elevar las pensiones.

La iniciativa del Presidente Piñera no es la reforma al sistema que muchos venimos demandando desde hace décadas, sino que solo se trata de “patear la pelota al córner”, obligado por el cuarto retiro. Este tipo de iniciativas se ven y se sienten como improvisadas y parecieran dar la señal de que la actual administración sencillamente renunció a legislar sobre el tema de fondo: una reforma estructural al sistema de pensiones.

A mi juicio, todos los candidatos a la Presidencia debiesen tener como prioridad elaborar y difundir sus programas acerca de cómo abordaremos este desafío país. Esa debiera ser la pregunta central para las actuales candidaturas y, sobre esa base, la ciudadanía debiera sopesar cuál de las propuestas es la más sensata, realista y responsable. Por otra parte, el Congreso Nacional debe asumir la responsabilidad de continuar con los proyectos que ya están en trámite y trabajar por una solución equilibrada, poniendo el tema previsional como uno de los más relevantes para el debate nacional. Incluso, me atrevería a decir, sin desmerecer su contenido, que este proyecto de ley solo enreda la madeja y ayuda poco en la definición del modelo previsional que requerimos de manera urgente.

El cuarto retiro es una amenaza, sí. No es una buena política pública, pero tampoco lo es tratar de detenerlo a punta de proyectos parche, sin un norte profundo y sin hacerse cargo del problema grande que es que el actual sistema de AFP necesita correcciones urgentes. Ya no es sostenible su estado actual y para asumir los desafíos reales, no podemos estar discutiendo por goteo.

Tamara Agnic

Ex superintendenta de Pensiones