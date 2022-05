SEÑOR DIRECTOR:

El 9 de mayo pasado, en su oficio Nº1447, el Minsal informó las listas de espera y las garantías de oportunidad GES retrasadas. Las cifras son en extremo preocupantes.

Hasta el 31 de marzo de 2022, se registraron 62.848 incumplimientos a las garantías legales de espera GES. Afligen especialmente los cerca de 11.000 retrasos en diversos tipos de cáncer. En las cirugías no GES, el panorama no es más alentador. Al terminar el primer trimestre, son 330.452 pendientes, por casi dos años en promedio (604 días). Los valdivianos son los más castigados: esperan 905 días. Aunque desoladores, estos datos no son los más abultados: se constataron 2.023.741 consultas atrasadas para especialistas, con una espera promedio de 504 días.

Estos números, tan fríos como contundentes, permiten reflejar -aunque sea pálidamente- la indigna situación que padecen millones de pacientes en el sistema estatal de salud. Y solo reafirman la dificultad de entender por qué la Convención Constitucional -y la ministra Yarza- están más preocupados de terminar con la libertad de elegir de los enfermos, antes que acabar con las injustas listas de espera. ¿Hasta cuándo hacemos pagar a las personas, con su salud, las ineficiencias del sistema?

Jorge Acosta

Investigador

Instituto Res Publica